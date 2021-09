Vanini: il cioccolato Monorigine Perù incontra i più innovativi e gustosi ingredienti

Nella natura selvaggia della foresta pluviale amazzonica, una terra ricca di aree inesplorate, si stanno ancora scoprendo molteplici tesori nascosti. Uno di questi è il cacao Bagua, attualmente considerato il più antico del mondo.

Il sapore autentico e incontaminato di questo cacao è perfetto per l'utilizzo in ricette che richiedono un'alta percentuale di massa di cacao e per sofisticati abbinamenti con altri straordinari ingredienti provenienti dal mondo della frutta, spezie e confetteria.

Le due referenze novità di quest’anno, la tavoletta fondente 91% e 100% cacao, vanno ad arricchire la già ampia gamma di tavolette Vanini Bagua, composta, ad oggi, da 11 ricette differenti:

1 di 9

Tavoletta Vanini Bagua fondente 100%

Tavoletta Vanini Bagua fondente 95%

Tavoletta Vanini Bagua fondente 91%

Tavoletta Vanini Bagua fondente 86%

Tavoletta Vanini Bagua fondente 74% grue

Tavoletta Vanini Bagua fondente 70%

Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% zenzero

Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% pera e cannella

Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% mango e passion fruit

Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% biscotto al gusto di amaretto

Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% fichi e mandorle

La nuova proposta Fondente 91% è pensata per gli amanti del fondente intenso, che resta accessibile grazie al profilo amabile del cacao Bagua. Un primo spunto acido e piacevolmente amaro lascia poi il posto al piacevole gusto cacaotè del cioccolato Vanini Bagua.

La tavoletta Fondente 100%, invece, punta di diamante della gamma, con il 100% di pasta di cacao, mostra un profilo aromatico deciso, che esprime tutto il carattere di questa materia prima. Mostra un ottimo equilibrio tra acidità e astringenza, con gradevoli note di bacche rosse e frutta secca. Ideale da accompagnarsi con un distillato dei paesi tropicali, come rhum e tequila, o con un whisky torbato dal buon invecchiamento.

Per maggiori informazioni:

Cioccolato Fondente | Tavolette | Vanini (vaninicioccolato.com)