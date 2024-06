Veesion: semplice, intuitivo e risolutivo contro il taccheggio

Migliorare la sicurezza, ridurre le differenze inventariali e aumentare l'efficienza delle attività commerciali sono gli obiettivi principali di Veesion. Azienda, specializzata in software di riconoscimento gestuale su video, è in grado di analizzare i movimenti sospetti associati al taccheggio.

L'obiettivo, mantenuto con successo, è evidenziato dai risultati ottenuti dai nostri clienti entro un anno o persino in pochi mesi dall'adozione della nostra tecnologia. Ad esempio, Simone, proprietario di tre supermercati, ha evitato circa quaranta furti nei primi quattro mesi di utilizzo di Veesion, recuperando anche due tentativi di furto del valore di quasi 300€ ciascuno. Riccardo, gestore di cinque punti vendita affiliati, ha ridotto le discrepanze di inventario da 3% a 2%, risparmiando 20.000 euro nell'arco di un anno. Marco, nel giro di pochi mesi, ha quasi eliminato completamente i furti nel suo supermercato.

Nata nel 2018, Veesion ha rapidamente sviluppato e raffinato la propria soluzione antitaccheggio in solo 3 anni di ricerca e sviluppo prima di renderla disponibile. Oggi aiuta più di 3.500 realtà commerciali in tutto il mondo, in più di 25 paesi. La tecnologia Veesion è in grado di ridurre le differenze inventariali fino al 60% e di migliorare significativamente la capacità di rilevare furti. Tutto ciò è reso possibile dalla nostra tecnologia di Intelligenza Artificiale basata sul Deep Learning. Questo processo di apprendimento continuo consente al nostro software di migliorarsi costantemente e adattarsi alle diverse situazioni, identificando con precisione i gesti sospetti associati al taccheggio.

La tecnologia opera seguendo tre semplici passaggi:

analisi video continuo in tempo reale

continuo in tempo reale rilevamento di gesti sospetti

di gesti sospetti invio allerta in pochi secondi

L’azienda si è da sempre impegnata nel promuovere una tecnologia etica, nel rispetto totale del GDPR e del regolamento del Garante della Privacy. Veesion non effettua il riconoscimento facciale o biometrico e non memorizza dati sensibili personali. Il nostro sistema è esclusivamente istruito a rilevare il movimento del corpo.

Se siete interessati ad approfondire la conoscenza sulla nostra soluzione, siete invitati a partecipare al nostro webinar: IA e sicurezza nel retail: benefici e risparmi, che si terrà il 20 giugno alle 11.30

Per contattarci ci trovi qui