Vegan Fresco: ad Amsterdam il supermercato 100% vegano

Vegetariani e vegani sono in aumento, cambiano le tendenze di acquisto, e i consumatori sono sempre più orientati verso un'alimentare healthy. Stando ai numeri pubblicati dall'Unione Vegetariana Olandese, l'anno scorso gli olandesi che hanno scelto vegano ammontano a circa l'1,5% della popolazione, in aumento rispetto al passato. Così come crescono i ristoranti vegani.

Nasce in quest'ottica Vegan Fresco, supermercato 100% vegano e vegetale realizzato nella zona ovest di Amsterdam, nella Jan Evertsenstraat. L'assortimento, come si evince anche dall'insegna, propone prodotti vegani e vegetali nazionali e internazionali, insieme a una selezione di prodotti non food.

Lo sviluppo di Vegan Fresco

Per realizzare questo store, il fondatore James Fresco ha attivato una campagna di crowdfunding che gli ha permesso di realizzare questo progetto. Dopo il primo punto di vendita ne saranno aperti, stando a quanto previsto dal piano di sviluppo, altri tre entro la fine dell'anno.

Alla base di questa insegna c'è, inoltre, non soltanto la necessità di assecondare un target crescente di consumatori ma anche dare un contributo concreto alla salvaguardia del Paese rispettando ambiente e natura. Concetti che l'insegna esprime a chiare lettere sul proprio sito dove sottolinea: “Vegan Fresco vuole ispirare e supportare i suoi visitatori a scegliere più spesso prodotti vegani e vegetali. E questo è necessario, perché se l'umanità non fa questa scelta rapidamente, allora lasceremo che l'unica e ultima possibilità di combattere il cambiamento climatico scivoli tra le nostre dita”.