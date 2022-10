VéGé: con Smart Sommelier servizi streaming in store

Servizi video streaming in store. Sarà possibile grazie alla collaborazione tra Gruppo VéGé e Smart Sommelier che coinvolgerà gli store della rete

Nuove attività per migliorare la shopping experience dei clienti. Gruppo VéGé ha stretto una partnership con Smart Sommelier per fornire un servizio di video streaming in store e fornire una guida all’acquisto di prodotti beverage presenti in negozi fisici ma anche nell'eCommerce. Il servizio sarà utile ad accompagnare infatti i consumatori nella scelta di vini, birre, liquori per i quali vengono forniti non soltanto consigli ma anche possibili accostamenti gastronomici.

Come si struttura il servizio

Il servizio consente, tramite videochiamata, di mettersi in contatto istantaneamente con un sommelier professionista certificato, a disposizione per il giusto consiglio d’abbinamento di un vino con un piatto, la descrizione di una particolare etichetta o un consiglio per scegliere un vino, una birra artigianale o spirit presenti nel catalogo fisico e digitale. Sarà presente offline all'interno dei negozi del gruppo attraverso un totem o un QR Code integrato da inquadrare con il proprio smartphone- Sarà inoltre disponibile nel volantino digitale con un tasto chiamata e sulle piattaforme eCommerce dedicate alla spesa “ordina e ritira” o con consegna a domicilio.

Le dichiarazioni

“Smart Sommelier, oltre ad essere una start up retail tech emergente, un esperto di vini, birre e spirit, è una community che coinvolge clienti, distribuzione e produttori. Grazie alla propria piattaforma proprietaria consente al cliente di valutare una scelta di acquisto personalizzata sia nel fisico che on line, in particolare nel punto di vendita consente una reale integrazione fra digitale e fisico in modo da offrire un’esperienza integrata" dichiara Gianluca Parisi, Ceo di Smart Sommelier.

“L’obiettivo principale di Gruppo VéGé è quello di offrire ai propri consumatori un’esperienza unica, edificante, sempre in linea con le loro esigenze. La partnership con Smart Sommelier ci permetterà di rendere ancora più centrale la nostra attenzione per il cliente e, nel pieno spirito di Gruppo VéGé come laboratorio di innovazione, portare l’esperienza d’acquisto a livelli di eccellenza attraverso soluzioni smart e all’avanguardia” aggiunge Lorenzo Monzo, digital marketing manager di Gruppo VéGé.