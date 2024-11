VéGé festeggia 65 anni e punta al podio della gdo italiana

Dall’Olanda all’Italia, la storia di VéGé, che punta a diventare co-leader della gdo nel nostro Paese

65 anni e sguardo al futuro per VéGé, gruppo di riferimento per la gdo in Italia. Entro il 2030 VéGé punta a diventare co-leader della gdo italiana, con il target di fatturare oltre 20 miliardi di euro: “Leadership quantitativa, sviluppo ed imparzialità nelle nostre decisioni -sottolinea Edoardo Gamboni, direttore commerciale di Gruppo VéGé-, si confermano ancora driver della stagione 2025. Difatti prosegue per Gruppo VéGé la fase di ulteriori investimenti, con ulteriori nuove 60 aperture, fra ipermercati, supermercati, cash&carry e negozi specializzati drug, oltre a 95 grandi ed impattanti ristrutturazioni, con il debutto in aree geografiche del Paese che sinora non vedevano le insegne di gruppo VéGé”. Non solo: “Abbiamo definito un piano strategico, chiamato VéGé 2030 -evidenzia Giovanni Arena, presidente del gruppo-, identificando la strada che dovrebbe portarci ad essere sul podio dei gruppi del retail italiano”. Oggi, VéGé è il quarto distributore nazionale, con una quota di mercato del 8,1% (dati Niq) e una rete di 3.378 store in tutta Italia.

31 soci, più canali che operano con diverse insegne

VéGé riunisce 31 imprese multicanali che operano con ipermercati, super, superette, superstore, cash&carry ed eCommerce. La strategia del Gruppo punta su tradizione, innovazione, digitalizzazione ed espansione della rete di vendita, con attenzione a garantire la qualità dei prodotti e la convenienza per i consumatori. Tutti i soci godono della propria autonomia imprenditoriale nella gestione delle varie insegne con cui VéGé opera, passando per la mdd e le promo, continuando con le attività di marketing. Un modello che parte dalla consapevolezza dell’importanza del legame con i vari territori che hanno le imprese socie. Da sottolineare “la straordinaria capacità degli imprenditori di essere sempre stati antesignani -commenta Giorgio Santambrogio, l’Ad-. Sia nei format, avendo sostanzialmente inventato i discount e i cash&carry in Italia, sia nella comunicazione, primi ad essere in comunicazione su Carosello e creatori dei famosissimi bollini VéGé. Ma è nella tecnologia che VéGé è sempre stata un passo avanti, avendo sostanzialmente inventato il c-crm a livello nazionale”.

La storia di VéGé, dall’Olanda all’Italia

Le radici di VéGé affondano nell’olandese Verkoop Gemeenshap (Vendere insieme): nel 1925 a Breda, Theo Albada Jeigersma aprì il primo negozio di generi alimentari. Poi in Italia nel 1959 la creazione della prima associazione volontaria, che univa diverse centinaia di punti di vendita in una comune insegna. Da lì la crescita. Nel 2023, il gruppo entra nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale del ministero delle Imprese e del made in Italy. Non solo storia ma anche modernità: sempre nel 2023 VéGé produce il primo nft della gdo italiana. Gruppo VéGé ha anche portato avanti iniziative sociali legate al mondo della scuola e dello sport.

Una crescita ininterrotta da 10 anni

Il gruppo registra crescita continuativa da 10 anni. Nel 2023 VéGé ha registrato un fatturato di 13,7 miliardi di euro (+9,4% a/a). Con questi numeri il retailer prevede di chiudere l’anno con un fatturato di oltre 15 miliardi (con un incremento stimato superiore al 10%). Gli investimenti del 2024 si sono assestati a 380 milioni di euro, con l’apertura di 79 nuovi punti di vendita.