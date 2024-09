VéGé sponsorizza il Gran Premio Red Bull di San Marino

Prosegue la collaborazione tra il Gruppo VéGé e Red Bull che li vedrà fianco a fianco in occasione di un'importante competizione sportiva

La collaborazione tra retailer e mondo dello sport è sempre più frequente e spesso funzionale a valorizzare gli asset dei gruppi distributivi. In questo contesto si inserisce anche la partnership tra il Gruppo VéGé (attivo con 31 imprese mandanti e 3.370 punti di vendita su tutto il territorio nazionale) e Red Bull, già attivata in passato, che prosegue con rinnovate attività. Il gruppo sarà infatti al fianco del marchio, specializzato nel settore degli energy drink, come official sponsor del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2024 in programma dal 6 all’8 settembre 2024.

Il circuito di Misano sarà, per l’occasione, adornato con il logo di VéGé a bordo pista sulla griglia di partenza e sulle moto del Team Red Bull KTM che si contenderanno il titolo. Questa attività segue la precedente, ossia il concorso Giro Veloce 2024 che,

fino al 31 luglio, ha premiato i clienti di Gruppo VéGé con Esperienze Hospitality Red Bull

con biglietti omaggio per il MotoGP, zaini e cappellini Red Bull KTM.

Francesca Repossi, responsabile marketing di Gruppo VéGé, commenta così questa sinergia: “Prendere parte a uno dei più grandi eventi sportivi come la MotoGP è un grande orgoglio per noi di Gruppo VéGé. Attraverso questa partnership vogliamo regalare grandi emozioni ai nostri clienti per i quali, con la filosofia che da sempre anima il Gruppo, cerchiamo di sempre essere vicini garantendo una spesa di alta qualità e accessibile a tutti con la stessa determinazione e passione dei grandi campioni che vedremo competere durante il Gran Premio".