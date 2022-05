Venditalia: il vending fra sviluppo tech e transizione ecologica

Innovazione tecnologica e attenzione alla crescita sostenibile saranno fra i main topic trattati dutante la fiera della distribuzione automatica

Torna, dall'11 al 14 maggio a Fieramilanocity, Venditalia - Worldwide Vending Show, la principale manifestazione dedicata alla distribuzione automatica, organizzata da Venditalia Servizi srl e promossa da Confida, associazione italiana distribuzione automatica.

I numeri del vending Con oltre 800.000 macchine installate, il settore del vending in Italia realizza quasi 2 miliardi di giro d’affari: "La distribuzione automatica nazionale si evidenzia per circa 6 miliardi di erogazioni l'anno - spiega Ernesto Piloni, presidente Venditalia -. Ciò vuol dire che ogni italiano consuma almeno una o due volte al giorno al distributore automatico".

Venditalia offrirà uno spaccato completo delle tecnologie del comparto, dando spazio anche all’innovazione made in Italy: già oggi, il 70% della produzione italiana di distributori automatici raggiunge i mercati internazionali, con esportazioni in tutto il mondo. Molte anche le rappresentanze qualificate da Olanda, Germania, Spagna e Inghilterra. Il parterre espositivo sarà equamente suddiviso tra: fabbricanti di macchine, che rappresentano il 20% dell’area espositiva, software house (10%), produttori di food&beverage (26%); e accessori/ricambi/attrezzature complementari (15%): "L'adesione all'evento è stata estremamente elevata - aggiunge il presidente di Venditalia -. Abbiamo raggiunto il numero record di oltre 300 espositori".

I pagamenti cashless crescono anche nel vending

Tra le novità presentate in fiera, spicca il focus sull'innovazione tecnologica e sulle molte possibilità di sviluppo del settore legate al digital: "Uno dei macro trend che vedremo a Venditalia è senz'altro quello dei pagamenti cashless grazie ai quali, per pagare non serve più il contante o la chiavetta, ma basta lo smartphone - racconta Piloni -. Si tratta di soluzioni sempre più gradite al consumatore, che è pronto a recepirle anche per via dell'abitudine ormai diffusa ad utilizzare il Qr code in molti momenti della vita quotidiana".

La sostenibilità al centro delle strategie del vending

Al centro della manifestazione, anche il tema della transizione ecologica, sul quale il settore è fortemente impegnato, e che troverà massima espressione nella promozione del progetto RiVending, ampiamente rappresentato in fiera: "Grazie a RiVending, polistirolo e pet di bicchierini, palette e bottiglie vengono raccolti, riciclati e reimmessi nella produzione di altri prodotti - precisa il presidente di Venditalia -. Attualmente abbiamo già collocato, a fianco dei distributori automatici di tutta Italia, più di 10.000 contenitori nei quali gettare bicchieri e palette in plastica dopo l’uso".

La tematica della sostenibilità sarà affrontata anche all'interno delle sessioni convegnistiche, a partire dall’incontro 'L’Economia circolare della Plastica", in cui si discuterà della raccolta e delle possibilità di riutilizzo della plastica monouso.

Fra gli altri convegni a calendario, segnaliamo anche "Bio, Free From e Rich In: il Vending e la sfida dei nuovi consumi: cambiano i gusti e con essi i consumi degli italiani". Durante l'evento si analizzeranno le opportunità legate all'ampliamento dell'offerta alimentare del vending a questi nuovi trend di consumo.