Veradea potenzia l’approccio omnichannel

L'eCommerce di Veradea amplia le posisbilità di acquisto e propone virtual tour immersivi con la disponibilità dei consulenti ala vendita

I digital store di Veradea, azienda italiana che si contraddistingue per la sua collezione di materassi made in Italy, si arricchiscono di una nuova modalità d’acquisto nate per rispondere alle esigenze di chi, prima di effettuare l’acquisto, vuole informarsi, vedere e provare fisicamente il tipo di materasso più adatto alle proprie necessità, come se fosse a casa propria. Per questo motivo, lo store manager è un vero e proprio consulente che risponde ad ogni tipo di esigenza, da quelle legate ai benefici ortopedici del materasso fino a quelle di arredo e spazio. L'eCommerce dell'insegna consente ai clienti di prenotare il virtual tour immersivo direttamente dal sito veradea-materasso.com per entrare in negozio interagendo con l’esperto, a disposizione per qualsiasi domanda, che accompagna il cliente come se si fosse in presenza.

“Concepiti con un format di negozi intelligenti, i Digital Store Veradea portano il concetto di digitale direttamente nel punto di vendita, trasformando l’acquisto in un’esperienza di valore per tutti i clienti, dai più tecnologici a quelli meno abituati agli acquisti online -spiega Daniela Di Cerbo, cmo di Veradea-. L’ordine in store viene finalizzato sul sito web e il materasso, realizzato just in time per quel cliente, parte direttamente dalla fabbrica e arriva in consegna già nelle prime 48 ore, a seconda del modello”.