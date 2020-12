Victoria’s Secret: un flagship store full assortment a Milano

A pochi passi dal Duomo di Milano, in pieno centro cittadino, Victoria's Secret, in partnership con Percassi, apre un flagship store full assortment con un’ampia selezione delle iconiche collezioni di lingerie, quali Dream Angels, Very Sexy, T-Shirt Bra, Sexy Illusions, e Body by Victoria. A completare la gamma di prodotto ci saranno tutte le linee di fragranze come Victoria's Secret Bombshell, Victoria's Secret Tease e Victoria's Secret Love, insieme alle collezioni di pigiami e accessori.

La struttura si sviluppa su una superficie di 2.000 mq estesa su doppio livello con un'ambientazione che intende trasmettere eleganza, con pareti di seta e camerini lussuosi. Instore è disponibile un’area riservata, per un’esclusiva shopping experience one-to-one.

A disposizione dei consumatori sono disponibili le sales associate Victoria's Secret, esperte consulenti di lingerie, insieme a personal shopper per consigliare abbinamenti e prodotti da acquistare. Tra i servizi il delivery degli acquisti nella città di Milano e presto anche un servizio di ricamo personalizzato, per rendere unici i propri capi.