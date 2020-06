Video: il new normal di panetteria e pasticceria (e le risposte della gdo)

Panetteria e pasticceria sono tra i reparti che il periodo di lockdown ha spinto verso nuove tendenze, tra conferme di andamenti già registrati in precedenza e novità, come nel caso del "fatto in casa". A discutere le evoluzioni del comparto è stato il #markuptalk a cura di Puratos Italia e moderato dalla direttrice di Mark Up e Gdoweek Cristina Lazzati con la partecipazione di Bain & Company, Coop Italia, Carrefour Italia e Panino Giusto.

Potete ripercorrere l'evento nel video sopra o su Twitter con questo l'hashtag #markuptalk. A seguire alcuni punti salienti emersi dal mondo gdo.

Carrefour Italia: innovazione come equilibrio tra piccolo e grande, mdd e industria

"Con i fornitori cerchiamo un equilibrio tra sostegno a piccoli e grandi produttori. Stiamo lavorando anche sulla pulizia delle etichette della panetteria, sul lievito madre e nuove referenze mdd sviluppate a quattro mani con i fornitori in ottica più qualitativa e sostenibile", spiega Christian Grano, category nazionale formaggi, panetteria e pasticceria Carrefour Italia.

"Stiamo lavorando per rendere reparto #panetteria e #pasticceria più eco-friendly in termini di confezionamento, su maggiore garanzia di sicurezza ed etica" Christian Grano, category formaggi, panetteria e pasticceria @CarrefourItalia a #markuptalk — Mark Up (@Mark_Up_) June 24, 2020

Coop Italia: innovazione come connubio tra sicurezza e sostenibilità

"Come cambierà il reparto pane in negozio? Stiamo facendo un passo indietro verso il confezionato e meno self spinto. Richiesta una maggiore salvaguardia di igiene e salute, anche se questo comporta un incremento di pack, che dovremo risolvere", sottolinea Marco Malferrari, capo reparto dolciario Coop Italia.