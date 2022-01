Video pillola: Amazon, eCommerce proprietario, o entrambi?

Vendere online non sembra più essere un'opzione cui poter rinunciare, ma tra le grandi questioni da affrontare vi è, come già abbiamo trattato altre volte su queste pagine, la scelta di essere presenti su un marketplace come Amazon o meno.

Non solo. Bisogna anche decidere se Amazon è un'alternativa al canale eCommerce proprietario o un altro sbocco tra i tanti parte di una più ampia strategia multicanale, meglio ancora se omnicanale. La risposta, ovviamente, non è univoca ma legata a fattori diversi e specifiche di business.

Ad affrontare pro e contro delle diverse soluzioni e strategie è la video pillola sopra, creata da Inthezon, agenzia specializzata in eCommerce, in collaborazione con Gdoweek.