Essere online e farsi trovare sono due facce della stessa medaglia, ovvero parti imprescindibili di una strategia eCommerce (ma non solo) efficace. Come si crea, in particolare, un buon profilo prodotto su Amazon?

Ne parliamo nell'ultima puntata (sopra) della serie di video pillole dedicate alla vendita sul marketplace a cura di Inthezon e in collaborazione con Gdoweek.