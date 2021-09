Come sfruttare al meglio la vendita su Amazon in caso di b2b? Dal 2018 il marketplace offre ai professionisti grandi e piccoli del settore una serie di vantaggi, come la visualizzazione dei prezzi al netto dell'Iva e l'impostazione di un account multi-utente o di limiti di spesa personalizzati.

Tutti i dettagli nella terza ed ultima video-pillola di Inthezon sul tema, in collaborazione con Gdoweek.