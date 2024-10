Vinted, non solo vestiti: presto elettrodomestici e libri

La piattaforma di moda di seconda mano Vinted pensa ad espandersi in nuove categorie, tra cui elettronica, libri, giocattoli e videogiochi

Vinted amplia la sua offerta con l'obiettivo è diventare un marketplace globale per beni usati. Il sito di moda di seconda mano, annuncia l'intenzione di espandersi oltre il settore dell'abbigliamento. La piattaforma includerà presto nuove categorie di prodotti come elettronica, libri, giocattoli e videogiochi.

Strategia di crescita

La startup lituana mira a crescere nel mercato dei beni usati, concentrandosi su aree meno tradizionali per il second-hand. Il ceo Thomas Plantenga ha dichiarato al Financial Times che Vinted vuole rendere l'usato la prima scelta per qualsiasi tipo di prodotto.

Obiettivi a lungo termine

Plantenga ha spiegato che per costruire un'azienda di grandi dimensioni è necessario soddisfare le esigenze quotidiane di Gen Z e millennial, anche in settori come l'elettronica. A lungo termine, Vinted punta a diventare un'azienda globale, con un focus iniziale sull'Europa.

Risultati ed espansione

La valutazione della startup è cresciuta da 3,5 miliardi di euro nel 2021 a 5 miliardi di euro attuali, secondo il Financial Times. Vinted continuerà a espandersi in altre categorie di prodotti, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento globale per il mercato dei beni usati. Plantenga ha sottolineato che, se nel breve termine l'Europa sarà il focus principale, l'azienda mira a una presenza globale, Stati Uniti in primis.