L'apertura del 10° punto vendita a marchio Viridea, a Castenedolo (Bs) a cui si affianca il punto vendita toscano di Legnaia, rilevato nel 2021, coincide con traguardo importante per la catena italiana dei centri giardinaggio (garden centre), i 25 anni di attività. L’azienda ha chiuso il 2021 con fatturato in crescita del 26% rispetto al 2020, confermandosi realtà di spicco nel settore Garden in Italia.

Il nuovo Viridea Garden Center, settimo in Lombardia e primo in provincia di Brescia, sorge in una posizione strategica, nel comune di Castenedolo in prossimità della tangenziale est di Brescia, a pochi minuti dal casello autostradale di Brescia Est sulla A4. Il bacino d’utenza stimato è di circa 160.000 consumatori.

Con oltre 7.300 mq di superficie di vendita coperta e un’area occupata di 43.500 mq, il Viridea Garden Center di Castenedolo si caratterizza per il nuovo layout espositivo, frutto di un concetto di store che semplifica l’esperienza d’acquisto per i clienti caratterizzando in modo più immediato i reparti. il nuovo punto di vendita ha richiesto l'assunzione di una quarantina di nuove figure tra addetti e responsabili di reparto, che portano a 550 il numero dei dipendenti in organico.

“L’apertura del nostro decimo Garden Center nel venticinquesimo anniversario rappresenta una tappa significativa per l'azienda -commenta Fabio Rappo, fondatore e amministratore unico di Viridea–. I risultati ottenuti nel 2021 e l’apertura del nuovo punto di vendita a Castenedolo ci consentono di tracciare un bilancio estremamente positivo di questi primi 25 anni. La pandemia che stiamo attraversando ha definito un nuovo rapporto tra le persone e la propria dimensione domestica, risvegliando in molti la passione per il verde e la necessità di portare la natura tra le mura di casa. Siamo orgogliosi di continuare a fare sviluppo e contribuire a creare nuove opportunità professionali sul territorio, offrendo allo stesso tempo una risposta concreta ai nuovi desideri del vivere la casa”.

Nel 2021 i 9 Viridea Garden Center hanno accolto circa 6,5 milioni di visitatori registrando un fatturato di 79,2 milioni di euro, +26,5% rispetto al 2020. Particolarmente positivi i risultati della private label Per Passione, lanciata nel 2020, che si è consolidata con ricavi di circa 2 milioni di euro nel 2021. La linea include attrezzi da giardinaggio, concimi di alta qualità, piante, sementi, terricci, selezionati direttamente da Viridea.