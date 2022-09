Vita Veggies, snack 100% vegetariani per cani e gatti

Si chiamano “Vita Veggies” e sono la novità lanciata da Vitakraft: si tratta di snack per cani e gatti da offrire come alternativa agli snack di carne

Una deliziosa e innovativa linea Made in Germany che coniuga gusto e sostenibilità: la ricetta dei nuovi snack 100% vegetariani e tutta naturale contiene sane verdure senza aggiunta di zuccheri, cereali, coloranti artificiali, aromi ed esaltatori di sapidità. Una linea esclusiva che, non solo aggiunge più varietà all’offerta di snack ma, essendo priva di carne, contribuisce anche alla salvaguardia dell’ambiente.

Per i cani ci sono i Vita Veggies Stickies, deliziosi stick di verdure in due varietà: patata dolce e carote o formaggio e patate. Anche loro, come i rinomati Beef Stick di Vitakraft, sono affumicati su legno di faggio per un gusto irresistibile e un profumo appetitoso. Contengono preziose proteine dal formaggio o sano carotene dalle patate dolci e dalle carote.

Vita Veggies Liquid sono invece gli snack cremosi per gatti con gustosi pezzetti di verdure, preziosa taurina per supportare le funzioni cardiache e la vista ma senza conservanti. Due le varianti, una con formaggio e pomodori, l’altra con carote e barbabietola. I Liquid sono perfetti sia da offrire direttamente dalla mano spremendo il tubetto, da servire nella ciotola oppure come topping sopra l’alimento principale.

I test del Vitakraft panel sono ottimi: oltre l’80% dei possessori di pet è entusiasta di poter offrire al proprio animale un prodotto sano e naturale in linea con uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente. L’appetibilità del prodotto sui pet è addirittura eccellente con l’85% di gradimento da parte dei gatti e il 90% da parte dei cani.

Gli acquisti di prodotti senza carne sono in rapida crescita e il trend del vegetariano è in aumento grazie a tanti nuovi giovani consumatori con buona capacità di spesa. In tanti adesso si definiscono semivegetariani e praticano una dieta amica della salute e rispettosa dell’ambiente prediligendo alimenti vegetariani, senza però rinunciare sporaticamente ad alimentarsi con proteine animali. Vita Veggies è quindi la linea innovativa amica dell’ambiente dedicata ad un target giovane. Un concetto di prodotto unico dal grande potenziale di vendita che conferma ancora una volta Vitakraft come marchio leader per varietà e innovazione nel segmento degli snack per cani e gatti.

DISPLAY DEDICATO

In occasione del lancio di questa innovativa linea di snack vegetariani, Vitakraft ha realizzato un display dedicato importante per distinguersi dai normali snack di carne ed enfatizzare al massimo la comunicazione sul punto vendita attraendo il consumatore interessato ad una linea friendly e sostenibile. Il nuovo display Vita Veggies da 1/8 pallet permette di esporre tutti i 4 prodotti della linea con grande praticità e di avere al tempo stesso un grande impatto cromatico ed emozionale.

