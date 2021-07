Vitakraft inaugura il suo stand virtuale

Una piattaforma b2b riservata a buyer e rivenditori con 8 aree tematiche e oltre 100 pagine



“Lasciatevi ispirare dagli highlights sulla nostra ampia gamma di prodotti e fatevi un giro nel nostro stand per scoprire le ultime novità e i top di gamma!”. Si apre così la home page del nuovo Stand Virtuale creato da Vitakraft e riservato ai rivenditori di prodotti per animali da compagnia.

Lo Stand Virtuale è diviso in varie aree tematiche: Info Point, Vita Planet, Area Display, Area Promo e 4 Aree Prodotto suddivise per colore in base alla famiglia animale. Tutti i prodotti sono esposti negli scaffali come in una vera e propria fiera di settore.

Il nuovo portale b2b di Vitakraft contiene oltre 100 pagine ricche di informazioni e contenuti multimediali ed è aggiornato con gli ultimi lanci di prodotto. A partire dalla piantina generale, con un semplice clic del mouse, il rivenditore ha la possibilità visitare le varie zone dello stand. Dall’Info point può avere informazioni generali sull’azienda e farsi un volo sulla sede dello stabilimento centrale di Brema, in Germania, mentre grazie al contact form può lasciare i suoi dati e richiedere informazioni specifiche o l’intero catalogo con circa 1000 articoli.

Le zone clou dello stand sono le Aree Prodotto: qui il visitatore, cliccando sullo scaffale di interesse, può approfondire la conoscenza dei prodotti top e delle novità, vedere video e scaricare i folder informativi.

L’Area “Vita Planet” è dedicata a tutte le iniziative sulla sostenibilità ambientale di Vitakraft. Nell’Area Promo e Area Display, invece, ci sono le informazioni sugli strumenti che l’azienda mette a disposizione dei propri rivenditori per supportarli nella vendita, nell’esposizione dei prodotti fuori banco e nelle attività promozionali e di invito alla prova.

Per richiedere gratuitamente i parametri di accesso allo Stand Virtuale Vitakraft è sufficiente inviare una mail a info@vitakraft.it indicando nome, ruolo e insegna o chiamare la sede al 075 965601.