Vitakraft Natural Line. Igiene, cura e natura

Shampoo e Collutorio per cani e gatti a base di estratti naturali

La nuova gamma Natural Line di Vitakraft comprende una linea di Shampoo e Mousse agli estratti di cereali per detergere il manto di cani e gatti e una linea di prodotti per la loro igiene orale, entrambi realizzati con una percentuale di ingredienti naturali che va dal 95% fino al 99%.

Gli Shampoo, grazie ai loro principi attivi, svolgono un’accurata e delicata azione detergente lasciando il manto del cane morbido, pulito e con un gradevole profumo. La formula degli shampoo è a base di riso ad azione idratante, emolliente e nutriente. Sono disponibili tre varianti, ognuna arricchita con un diverso cereale dalle proprietà specifiche: orzo, avena e germe di grano. Della linea fa parte anche la Mousse a secco con avena, ideale per gatti, cuccioli e per tutti i cani che non amano l’acqua.

Il Collutorio e lo Spray invece sono studiati appositamente per una corretta igiene dentale quotidiana. Contengono Aloe vera dalle proprietà idratanti, antinfiammatorie ed emollienti e acqua distillata di salvia dalle proprietà purificanti e antisettiche e sono arricchiti con olio essenziale di menta piperita, che aiuta a combattere i batteri che causano l’alito cattivo e migliorano la salute di denti e gengive. Il Collutorio si versa nella ciotola dell’acqua mentre lo spray si spruzza direttamente sulla mucosa gengivale del cane.

L’intera gamma Natural line è stata realizzata con ingredienti non testati su animali, le formule non contengono SLS, SLES, PEG, parabeni, alcool, siliconi, allergeni e microplastiche mentre il packaging dei prodotti è sostenibile, realizzato con oltre il 30% di plastica riciclata, per il benessere dei nostri amici animali e un’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.

