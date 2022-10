Whirlpool Italia ha nominato Roberto Grimaldi direttore marketing. Grimaldi ha ricoperto da ottobre 2020 lo stesso ruolo per la Russia e i paesi del Cis

Whirlpool Italia ha nominato Roberto Grimaldi nuovo direttore marketing. Il suo riferimento superiore sarà l'amministratore delegato, Paolo Lioy. Grimaldi ha ricoperto da ottobre 2020 il ruolo di marketing director per la Russia e i paesi del Cis. In precedenza, ha maturato esperienze in ruoli di crescente responsabilità in Whirlpool Corporation nelle aree marketing, vendite e corporate strategy prima per l'Europa occidentale, poi per la Francia e infine in Russia. Dopo prime esperienze in consulenza per Ikea, arriva in Indesit Company nel 2012 ricoprendo il ruolo di Business Analyst.

Laureato all’Università l’Orientale di Napoli in studi internazionali, ha completato la sua formazione con un master in diplomazia e strategia alla Sioi (Società italiana per l’organizzazione internazionale) e un master in business administration&management all’Istituto di formazione manageriale Istao di Ancona.

“Sono felice di dare il benvenuto a Roberto in Whirlpool Italia -commenta Paolo Lioy, amministratore delegato di Whirlpool Italia & Iberia-. Sono sicuro che le sue esperienze maturate in contesti di business internazionali e la sua forte leadership porteranno grande valore aggiunto nel nostro mercato”.