Whole Foods ospita (anche) serate di dating culinarie

Cibo e amore. Questo il binomio vincente scelto da Whole Food Market a New York, nello spazio di Columbus Avenue, per creare un nuovo engagement ed estendere il ruolo del punto di vendita a luogo della relazione e dell'intrattenimento.

In collaborazione con l'app LoveMaze, che aiuta nella ricerca del partner con algoritmi e metodo scientifico, Whole Foods ospiterà delle serate di dating, ovvero dedicate agli incontri tra single, il tutto all'insegna dell'armonia di gusto. L'invito ai partecipanti, con tono ironico, è infatti proprio quello di "testare la propria compatibilità culinaria prima di andare oltre" e rischiare che finisca male.

Una delle tante iniziative che Whole Foods promuove, ma che merita di essere menzionata per diversi motivi. Primo: la capacità di collaborare con attori trasversali e che apparentemente non c'entrano niente tra loro. Secondo: la capacità di portare la relazione con un target specifico dall'online all'offline, sfruttando quella stessa collaborazione. Terzo: la capacità di trasfigurare il punto di vendita con nuove funzioni dal sapore trendy.