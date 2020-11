Whole Foods potenzia la rete Ideal Market

Si amplia la presenza dell'insegna Ideal Market negli Stati Uniti con un punto di vendita aperto a Denver, situato a 900 E, 11th Ave. a Capitol Hill, esteso su un'area di circa 2.000 mq. Questo format arricchisce la proposta distributiva di Whole Foods Market da cui si distingue per un'offerta molto più focalizzata su referenze artigianali e culinarie biologiche, ma anche locali e preparate instore, in linea con gli standard di qualità dell'insegna.

Le caratteristiche del punto di vendita

Focus sul biologico e localismi sono, quindi, i driver di questo punto di vendita declinati nei vari reparti: in ortofrutta con specifica proposta di frutta e vedrura bio e locale insieme starter kit per insalata, confezioni di snack biologici, verdure pretagliate; in gastronomia dove è disponibile una pizzeria a servizio completo con ingredienti biologici e locali e per diete speciali insieme alla tradizionale offerta di prodotti da asporto tra cui insalate e panini; ma anche in macelleria, in salumeria e nel panificio interno sono disponibili prodotti dietetici e biologici come il pane fresco e i pasticcini preparati con farine di Ardent Mills con sede a Denver, ma anche biscotti italiani abbinati a latte vegetale e una varietà di torte, tra cui Vegan, esclusiva di Whole Foods Market; in pescheria con un assortimento di frutti di mare freschi e congelati, insieme al pescato del giorno allevato in natura in modo sostenibile. Completano l'offerta il reparto per le birre locali, limitate, rare e stagionali, la caffetteria con il servizio di torrefazione e la linea di bevande calde e fredde, e l'area dedicata al beauty.