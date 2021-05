Winx in Italia distribuite da Rocco Giocattoli

La nuova collezione di fashion doll Winx Club in Italia sarà distribuita da Rocco Giocattoli, diventato master toy distributor delle doll prodotte da Witty Toys, azienda del gruppo Rainbow. Le bambole saranno presenti in tutti i principali punti di vendita di giocattoli, mass market e normal trade offline e online a livello nazionale. A scaffale si troveranno le linee Magic Reveal, Bling the Wings e una nuova fashion doll collection. Le collezioni propongono un’esperienza di gioco per un target 3-6 anni e saranno valorizzate attraverso un piano marketing che coinvolgerà i prodotti e il brand più in generale attraverso campagne multichannel e consumer engagement.

La saga fatata creata da Iginio Straffi ha debuttato sul piccolo schermo nel 2004 con un crescendo di consensi, passando da serie TV per bambini ad adattamento live action originale Netflix, prodotto in associazione con Rainbow. Fate: