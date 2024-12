Wishope: l’eCommerce solidale ripropone l’iniziativa natalizia

#Esg. Dopo il successo della prima edizione, la piattaforma eCommerce solidale Wishope ripropone l'attività di solidarietà per i più bisognosi

Lanciata a Natale 2023, torna per il secondo anno Wishope, la piattaforma di eCommerce

solidale creata da Tinaba, per Pane Quotidiano Onlus, il Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana, City Angels e Portofranco, che si estende a tutta Italia in 50 città e punta a battere il traguardo della prima edizione. Nella sua precedente attività, sono state coinvolti oltre 3.000 volontari, mentre sono stati raccolti 50.000 euro e distribuiti regali a circa

2.000 persone in difficoltà.

La modalità di partecipazione rimane la stessa dello scorso anno: invece di versare una somma in denaro, i sostenitori possono scegliere un dono da consegnare a persone in difficoltà potendo scegliere tra una scatola di beni alimentari di prima necessità per chi si rivolge a Pane Quotidiano, una scatola con pannolini, kit igiene, biscotti e omogeneizzati per il progetto Cri4Kids di Croce Rossa, indumenti caldi per chi vive per la strada o uno zaino e il necessario per mandare a scuola un adolescente per City Angels e Portofranco.

Per l'occasione sono stati realizzati diversi kit grazie al contributo di aziende partner come Migross, Carrefour, Docks, Intsyde e Bitre, che forniscono i beni a prezzo di fabbrica, personalizzando ogni regalo con un messaggio di auguri.

Le dichiarazioni

"La nostra attività che dovrebbe essere di carattere prettamente sussidiaria si è negli anni trasformata in una vera e propria necessità -dice Luigi Rossi, vice presidente di Pane Quotidiano Onlus-. Iniziative come questa ci fanno sentire meno soli nell’ambito della nostra incessante attività solidaristica.”

“Vogliamo superare i traguardi dello scorso anno, coinvolgendo ancora più sostenitori e aziende partner per portare un regalo di Natale a chi ne ha davvero bisogno e rafforzare il senso di comunità” dichiara Matteo Arpe, presidente di Tinaba.