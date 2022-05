Zalando: cresce la quota di partner business

Nel primo trimestre 2022, tale quota rappresenta il 32% del Gmv del fashion store. L'obiettivo dell'azienda è di raggiungere il 50% entro il 2025

Nei primi 3 mesi dell'anno, i clienti attivi di Zalando sono incrementati del 5,2% (17% in 12 mesi) a circa 49 milioni, e le iscrizioni a Zalando Plus sono aumentate del 150% rispetto all'anno precedente. La quota di partner business ha registrato una forte crescita, rappresentando il 32% del gross merchandise volume (Gmv) del fashion store. Pare dunque più vicino l'obiettivo che si è dato Zalando di arrivare, entro il 2025, ad una quota del 50% del fashion store Gmv generato dal partner business.

Il primo trimestre è stato influenzato da fattori macroeconomici, dopo la forte crescita dello scorso anno. L'aumento sia dell'inflazione sia dei costi per le famiglie hanno contribuito a un atteggiamento più cauto dei consumatori, mentre un ambiente pandemico attenuato ha indotto dei cambiamenti nelle proprie preferenze. I clienti stanno acquistando più articoli stagionali e di tendenza e, a seconda delle preferenze, stanno virando verso un assortimento di fascia alta o si stanno spostando dalla fascia media del mercato verso gli entry price. Il Gmv dell’azienda è aumentato leggermente dell'1% a 3,2 miliardi di euro, rispetto alla crescita straordinariamente forte del primo trimestre del 2021.

Il fatturato è sceso dell'1,5% a 2,2 miliardi di euro, principalmente a causa della transizione del business verso un modello di piattaforma. Zalando ha riportato un Ebit rettificato di -51,8 milioni di euro, corrispondente a un margine di -2,4%, principalmente dovuto da un margine lordo ridotto a causa di maggiori attività promozionali per attirare i clienti e dell'aumento dei costi di gestione.

Zalando migliora i risultati

"Le fondamenta del nostro business sono forti e stiamo prendendo provvedimenti per migliorare i nostri risultati - afferma Robert Gentz, co-ceo di Zalando -. Stiamo gestendo Zalando per il lungo termine e abbiamo sempre usato la nostra flessibilità e adattabilità del business per rispondere con successo alle sfide a breve termine e alla domanda dei consumatori per emergere migliori e più forti. Restiamo fiduciosi che raggiungeremo la nostra ambizione di superare i 30 miliardi di euro di Gmv entro il 2025".

Mentre l'incertezza macroeconomica continua, Zalando sta gestendo le proprie sfide a breve termine 1) perfezionando l’offerta per adattarsi ai mutevoli modelli di spesa dei suoi clienti, 2) migliorando l'economia degli ordini e implementando soluzioni efficienti dal punto di vista dei costi, e 3) continuando a investire per fornire la migliore customer experience, i servizi ai partner e le capacità di eCommerce.

Al fine di offrire ai clienti tempi di consegna più rapidi, Zalando sta aggiungendo altri centri logistici per rafforzare ulteriormente la propria rete. I lavori sono già iniziati a Francoforte, Germania e Bydgoszcz, Polonia, e, più recentemente, nella regione di Parigi in Francia. Inoltre, dopo i lanci di successo in sei Paesi nel 2021, Zalando lancerà in due nuovi mercati, Ungheria e Romania, a maggio.