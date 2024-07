23-25 febbraio 2025, arriva SANA Food per GDO e Horeca

Dall’edizione 2025 SANA, lo storico evento del biologico e del naturale, evolve nel nuovo format SANA Food, dedicato al mondo della sana alimentazione.

In programma a BolognaFiere dal 23 al 25 febbraio, SANA Food presenta le soluzioni più interessanti e innovative per l’eating out of home, per aiutare le imprese del comparto food service/Horeca ad essere più in sintonia con le esigenze di un consumatore sempre più orientato verso prodotti salutari e di qualità.

Approfitta della campagna Early Bird di SANA Food: fino al 12 luglio potrai esporre a tariffe vantaggiose.

A SANA Food il biologico resta centrale, ma il concetto di sana alimentazione si estende ai prodotti vegani, vegetariani, plant based, free from, ‘arricchiti’ e ‘alleggeriti’, Dop, Igp e Sgt, purché a filiera controllata e di qualità, e con volumi di produzione medio-piccoli.

Una proposta espositiva resa ancora più ricca dalla concomitanza con Slow Wine Fair, la fiera del vino buono, pulito e giusto. Gli espositori ne trarranno maggiore visibilità e più opportunità di incrementare il proprio business, e i professionisti della distribuzione ai quali SANA Food si rivolge – in particolare GDO, Horeca, negozi specializzati, gastronomie e cash&carry – potranno rendere la propria offerta più adeguata a un pubblico sensibile alla qualità, alla salute e al rispetto dell’ambiente.

Prima, durante e dopo il salone, sono previste sessioni di formazione, Cooking Show e Masterclass con esperti del settore.

A inaugurare già in luglio il programma educational è la nuova Lab Academy SANA Food, che si avvale del contributo di aziende e associazioni di categoria, ed è coordinata dal professor Sebastiano Porretta, Presidente dell’Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare (AITA).

Tra le novità di SANA Food, anche il “Progetto 100 giorni sani”, in collaborazione con LightUp Italia! e Toluna Corporate, la community di 70 milioni di consumatori di oltre 70 Paesi che, con le proprie opinioni, partecipano alle scelte di marketing delle aziende consumer oriented.

Attraverso un’indagine dinamica, la community creata per SANA Food – 3.000 consumatori italiani e 1.000 danesi – sarà osservata e analizzata per due periodi di 100 giorni ciascuno, durante i quali condividerà pareri, idee, suggerimenti, comportamenti e scelte di consumo fuori casa riguardanti il concetto di stile di vita ‘sano’.

I risultati saranno via via resi noti alla community attraverso i social e il sito web di SANA, e durante la manifestazione con dibattiti dedicati, e costituiranno il primo mattone di un osservatorio consumer per dialogare direttamente col consumatore e interpretare i trend di mercato.

L’attenzione al business networking si concretizzerà a SANA Food in un’area dedicata agli incontri b2b tra espositori e buyer internazionali.

SANA Food Novità (area mostra e guida online) offrirà una vetrina a prodotti inediti ed estensioni di linee esistenti, a nuove formulazioni negli ingredienti e a packaging rivisitati.

Tornano, poi, gli Stati Generali del biologico di Rivoluzione Bio, con approfondimenti e momenti di confronto.