A Multicedi (VéGé) i 17 store campani a insegna Rossotono (Apulia)

Apulia Distribuzione (VéGé) cede i 17 store campani Rossotono a Multicedi: opereranno con le insegne Decò e Dodecà

Multicedi (VéGé) comunica il closing con Apulia Distribuzione (VéGé) per l’acquisizione di tutti e 17 i punti di vendita campani a insegna Rossotono, format smart di prossimità, e della piattaforma logistica di Airola (Benevento). Dei 17 store, 9 sono a Napoli, 3 a Salerno, 5 tra Pompei, Benevento, Caserta, Mercogliano e Avellino. Questa operazione consolida la leadership di Multicedi nella regione: la sua quota di mercato crescerà circa dell’1,5%, raggiungendo una quota di mercato di circa il 14% della gdo in Campania, prendendo a metro il paragone il fatturato.

Da Rossotono a Decò e Dodecà

I negozi saranno gestiti tutti direttamente da Multicedi tramite la controllata Multinvest. Dopo una ristrutturazione, saranno riaperti al pubblico tra ottobre e novembre. Fra loro, 8 opereranno con l’insegna Decò e 9 con quella Dodecà (firma every day low price di Multicedi). Ai 600 lavoratori attuali, garantiti i livelli occupazionali.

L’acquisizione rientra nei piani di crescita di Multicedi

L’acquisizione rientra nel piano di Multicedi che punta a svilupparsi in Campania, Lazio e Puglia. La strategia mira a raggiungere, nel prossimo biennio, un fatturato di oltre 2 miliardi di euro. Rientrano in questo programma anche la prossima apertura della piattaforma logistica di Bitonto (Bari) e il previsto hub logistico in Lazio.

Multicedi e Apulia, gli attori dell’operazione

Multicedi opera con una rete di oltre 500 punti di vendita per il 75% in Campania, con 7 insegne. L’insegna principale è Decò (80% dei negozi), alla quale si affiancano Dodecà e Sebon nel canale supermercati oltre al petshop Ayoka e al cash and carry Adhoc C&C. Apulia con questa operazione lascia la Campania. I restanti store a insegna Rossotono sono 121, di cui 10 in Calabria, 38 in Sicilia e i restanti in Puglia.