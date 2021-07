A Venezia apre la Terrazza Aperol

In programma a fine agosto l'apertura del locale Aperol realizzato all'interno di un palazzo storico in Campo Santo Stefano. L'evento sarà legato a un programma di iniziative tra cui gli open day negli squeri e il restauro di barche storiche

Terrazza Aperol sarà uno spazio dedicato al momento dell’aperitivo, sarà situato a pochi passi dal ponte dell’Accademia.

Insieme a questa apertura Aperol sta programmando una serie di iniziative come il progetto Open Day Squeri che prevede l’organizzazione di una serie di visite guidate gratuite aperte a tutti allo Squero San Trovaso e allo Squero Tramontin, due tra i più importanti, antichi luoghi di produzione artigianale nautica, in programma per sabato 24 e domenica 25 luglio. Le due giornate di visita permetteranno a chi si prenoterà tramite il portale dedicato di entrare in due luoghi icona della città lagunare, solitamente non aperti al pubblico, per scoprire, attraverso il racconto degli stessi artigiani, non solo la storia di questi siti, ma anche tutti i risvolti del mestiere del maestro d’ascia.

Inoltre, con Terrazza Aperol il brand ha deciso di contribuire al restauro di due imbarcazioni storiche, una Caorlina e un Batèlo da Nasse a opera di due maestri d’ascia provenienti dai due squeri storici della Serenissima.