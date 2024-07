Accordo Conad e BluVet: i vantaggi per i pet parent con carta fedeltà

Visite specialistiche per gli animali, gestione delle urgenze e assistenza. Sono i vantaggi dell'accordo che Conad ha stretto con BluVet

La collaborazione attivata tra Conad e BluVet, network di oltre 30 cliniche e ospedali veterinari, darà ai clienti titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card un accesso agevolato a prestazioni veterinarie di medicina di base e a visite specialistiche per gli animali domestici. Tra i servizi disponibili ci sono: prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie comuni, visite di routine, vaccinazioni, controllo dei parassiti, nutrizione, gestione delle malattie croniche diagnostica e medicina di secondo livello per i casi più complessi.

La partnership, al momento in fase di test, sarà sperimentata in 300 punti di vendita della rete Conad con il coinvolgimento di 30 PetStore. L'attività coinvolge invece dieci cliniche veterinarie BluVet. Dopo questa prima fase di test, sarà effettuata una valutazione dei risultati in modo da capire se e come estendere la convenzione a tutte le strutture veterinarie e ai negozi Conad e PetStore Conad sul territorio nazionale. Quattro le Cooperative associate a Conad coinvolte nella fase di sperimentazione: Conad Centro Nord, Conad Nord Ovest, Commercianti indipendenti Associati e Pac2000a.

Le dichiarazioni

Silvia Bassignani, direttore marketing canali distributivi e Crm di Conad, sottolinea l'importanza strategica di collaborazioni simili. E dice: “La collaborazione con BluVet nasce dopo un lungo percorso di avvicinamento del Sistema Conad al mondo del pet, che ha visto dapprima l’apertura di oltre 150 negozi specializzati, i nostri PetStore, in tutta Italia, e in seguito la fornitura di servizi aggiuntivi in punto vendita come la toelettatura. Si tratta di un ulteriore tassello di un percorso che ha visto affiancare alla spesa servizi dedicati al mondo dei viaggi, della diagnostica e della cura e del benessere delle persone, e che sarà ulteriormente ampliato nel prossimo futuro con nuove proposte di servizi”.

Cecilia Accampi, presidente del Gruppo BluVet, rimarca lo spirito di questa sinergia: "ossia quello di offrire ai clienti Conad le migliori cure per i loro animali, grazie all’impostazione clinica di BluVet, che spazia dalla prevenzione alla terapia, dalla diagnosi alla gestione delle urgenze".