La rete PetStore Conad arriva a 100 negozi

I risultati messi a segno dalla rete PetStore di Conad, che da gennaio 2022 a oggi ha aperto 13 nuovi store e altri 10 sono previsti entro l'anno

La rete di negozi PetStore Conad arriva a 100 punti di vendita dopo l'apertura di Enna avvenuta lo scorso 16 giugno. Entro la fine del 2022 la previsione è di toccare quota 110 negozi, per totalizzare quest'anno 23 nuove aperture.

PetStore Conad arriva a 100 negozi

Il debutto nel canale specializzato per animali da compagnia per Conad risale al 2016, con le aperture di Modena e Perugia. La rete si è sviluppata rapidamente raggiungendo nel 2021 un totale di 87 negozi in 14 regioni, per un giro d'affari che dai 43 milioni di euro del 2020 è passato a 64 milioni di euro nel 2021.

I 13 nuovi negozi inaugurati da gennaio a giugno si trovano in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia Sardegna, Sicilia e Toscana.

Le caratteristiche dei PetStore

Il format studiato da Conad si definisce un negozio "a misura di pet" che mira a coprire tutti i bisogni degli animali da compagnia con un assortimento di 11.000 referenze dal food, inclusi prodotti specifici per animali con patologie, al non food, nei settori toelettatura e benessere, accessori per il passeggio, il gioco e il trasporto, tappetini, lettiere.

Accanto ai prodotti, una corona di servizi che per i negozi più grandi include la toelettatura professionale, cabina con vasca self service per il lavaggio di cani e gatti, lavanderia accessori, tutto nell'area Bubble Pet.

Allo studio nuovi servizi:

- ambulatori veterinari con servizi di base posti accanto agli store;

- pet sitting.

- entro il 2023 anche i PetStore potranno contare sul servizio di eCommerce Hey Conad con l'acquisto online e la consegna a domicilio o il click&collect presso il punto di vendita o il supermercato Conad.

Strategia commerciale

Coerente con le strategie dei negozi Conad, anche i PetsStore puntano sulla convenienza attraverso promozioni a rotazione che coinvolgono circa 400 prodotti ogni mese, buoni sconto sulla spesa, iniziative di fidelizzazione legate alla carta fedeltà Conad.

I due assi strategici accanto alla convenienza sono la specializzazione con la qualità e la formazione del personale, tutti elementi considerati imprescindibili per il successo della formula. Per la formazione in particolare a maggio è nata la piattaforma web Academy PetStore Conad, uno strumento a disposizione dei soci e degli staff di vendita che offre pillole formative. I temi: gestione del display, tecniche di vendita, politica commerciale e relazionale.