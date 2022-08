Accordo tra Everli e Abbi Group per semplificare la spesa online

Lo sviluppo dell’e-commerce resta al centro delle strategie dei retailer, alla luce del crescente interesse mostrato dai consumatori verso questo canale. Anche quelli tradizionalmente più restii, lo hanno scoperto durante la pandemia e da lì in avanti hanno cominciato a farne largo uso. In questo scenario si inquadra l’accordo raggiunto tra Everli e Despar Sardegna (gruppo Abbi) che permetterà ai clienti dei due brand di fare la spesa online, contando sull’innovazione del marketplace online e sulla qualità e la convenienza dell’offerta della rete della seconda.

Si parte con 9mila referenze

La partnership, attiva con tre punti vendita a insegna Despar nell’area di Cagliari (Cagliari, Quartu Sant’Elena e Selargius) ha già reso disponibili sulla piattaforma di Everli quasi 9mila referenze, grazie alla vasta gamma di prodotti in offerta (il 20% dell’assortimento) e delle linee a marchio privato tra cui scegliere, come Cuore dell’Isola e La Rosa dei Gusti.

Everli rivendica di essere l’unica piattaforma per la spesa online che consente di scegliere il proprio supermercato di fiducia tra quelli dell’area circostante, approfittando di promozioni esclusive e scegliendo i propri prodotti preferiti all’interno di una vastissima offerta. L’ordine effettuato online (il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 21.00) viene affidato a uno shopper, che si reca al punto vendita per fare la spesa per il cliente, consegnandola a casa o all’indirizzo desiderato all’orario concordato, anche in giornata.

Le dichiarazioni dei manager

“Siamo orgogliosi di annunciare la nostra collaborazione con Despar Sardegna, insegna appartenente al gruppo Abbi della Fratelli Ibba, un player di enorme rilievo che ci consente di ampliare l’offerta per i nostri clienti e di migliorare la capillarità della nostra presenza in Sardegna” - ha dichiarato Federico Sargenti, ceo di Everli. La mission di Everli è ridurre le complessità legate all’acquisto e garantire serenità ai consumatori quando fanno la spesa. Sono certo che questa partnership permetterà a moltissime persone di ordinare online i loro prodotti preferiti in maniera semplice e veloce, senza rinunciare alla qualità e alla convenienza del proprio punto vendita di fiducia”.

Per Stefano Ibba, direttore generale di Abbi Group, “la partnership con Everli consentirà ai punti di vendita aderenti Despar Sardegna di ampliare l’offerta di servizi che il punto vendita offre e soprattutto rispondere alle esigenze d’acquisto dei consumatori, attraverso un servizio personalizzato con un partner di riconosciuta esperienza nel canale online”.