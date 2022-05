Tuttigiorni, la nuova spesa di Gruppo Abbi (Crai)

Una nuova insegna che integra offline e online su una piattaforma dedicata, basata su una community interessata a una spesa di qualità, accessibile in un negozio che opera con una logica Edlp senza volantini e promozioni

Una spesa comoda, facile, accessibile, di qualità, fortemente incentrata sulle mdd e sui prodotti della Sardegna, in un negozio fisico, ma anche online attraverso una piattaforma dedicata che permetta di fare social commerce: passa da questi elementi la distintività di Tuttigiorni, la nuova insegna Edlp di Abbi Group della F.lli Ibba, azienda sarda attiva da oltre 70 anni, socio di Gruppo Crai.

Lo store, che apre al pubblico oggi 19 maggio, si trova a Cagliare, in viale Poetto - viale Campioni d'Italia, e si sviluppa su circa 1.000 mq, nello stesso edificio nel quale operava un negozio Despar (il più grande in Sardegna) della società Gieffe che Abbi Group ha acquisito lo scorso anno.

"Per noi questa insegna rappresenta un modello omnicanale che pone il cliente al centro -ha dichiarato Giangiacomo Ibba, presidente di Gruppo Abbi all'inaugurazione che si è tenuta il 18 maggio-. La componente di community renderà viva l'esperienza online facendo una rotondità di spesa unica, Questa integrazione, unita al modello di convenienza 365 giorni all'anno, porta la convenienza a un concetto più ampio, garantita dalla qualità dei prodotti locali e dalle eccellenze nazionali".

Mdd al centro dell'offerta

L'assortimento vede una presenza consistente di tutte le diverse declinazioni delle linee a marchio dell'azienda, una quota destinata a diventare circa il 50% dell'offerta totale (oggi circa il 40%): Crai rappresenta il mainstream, Leader Price l'entry level, mentre Piaceri, Rosa dei Gusti e Cuore dell'Isola rappresentano le firme gourmet e premium. In particolare, Rosa dei Gusti e Cuore dell'Isola, focalizzate su prodotti sardi, sono realizzati con materie prime e fornitori dell'isola e sono in progressivo aumento a livello di numerica.

"Linee che nascono da un lavoro intenso lavoro di progettazione, che parte dalla definizione dei prodotti e delle loro ricettazioni (che devono essere semplici e con pochi ingredienti, per lo più naturali) con una forte ricerca di fornitori e di materie prime di qualità e distintive, che sappiamo dare a ogni prodotto una caratterizzazione originale", spiega Roberto Comolli, Ad di Cuore dell'Isola, che con il suo team cura la definizione di queste linee a marchio partendo dal presupposto che "Oggi non è più tempo per "vestire" i prodotti con le mdd, ma serve un lavoro di progettazione vera dei prodotti".

Il layout

Il percorso di Tuttigiorni si apre sull'ortofrutta, con prodotti quasi completamente italiana, con un focus sui prodotti del territorio, che si completa con un'offerta anche estera (tra i quali Spagna, Perù, Belgio) che non riguarda solo la frutta esotica, ma anche prodotti che rispondono agli standard di qualità del gruppo.

Non mancano i banchi serviti, posti sul perimetro, a partire dal panificio Rosa dei Gusti che sforna pane dal forno a legno nel rispetto delle ricette tradizionali, cui seguono la salumeria, la macelleria (terziarizzata e gestita da Stc Carni, azienda sarda specializzata in carni, che gestisce macellerie e super e sta per avviare direttamente l'allevamento) e la pescheria.

Interessante lo spazio vini, con un assortimento anche in questo caso ampio su brand e produzioni locali e una comunicazione che racconta le caratteristiche delle diverse varietà.

Sviluppo

A giugno aprirà un altro Tuttigiorni a Sassari, mentre sono allo studio prossime aperture.