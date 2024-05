Aceto balsamico, ritorno alle origini per Monari Federzoni con Elena 1912

Un nuovo aceto balsamico premium che riporta anche nella forma della bottiglia alle origini della società

È stato selezionato da Sabrina Federzoni, la proprietaria di Monari Federzoni, il nuovo aceto balsamico invecchiato Elena 1912, prodotto dedicato alla fondatrice, che l'azienda ha presentato a Cibus 2024. L'azienda modenese ha sempre visto una leadership al femminile dagli inizi del 900 e ora produce oltre 20 milioni di bottiglie all’anno con una capacità per il solo aceto balsamico di Modena Igp in invecchiamento di 1,5 milioni di litri.

"La bottiglia ricorda nella forma il design di inizio 900 -dice Alida Sangiorgi, marketing manager di Monari Federzoni-, quando erano pensate anche per il riutilizzo a casa, tanto che abbiamo pensato che un domani questa bottiglia possa diventare anche un vaso di fiori piuttosto che un contenitore per liquori fatti in casa. Il prodotto nasce per servire il canale della moderna distribuzione, ma su clienti selezionati, in quanto il prodotto ha un posizionamento premium per la caratteristica dell'alta densità che oggi è molto apprezzata dai consumatori, ma troverà un suo sbocco anche nel canale eCommerce". Inoltre è già in vendita presso il flagship store Monari Federzoni nel Mercato Albinelli di Modena.