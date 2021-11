Action prosegue l’espansione in Italia

Nella prima metà dell'anno Action, catena di discount non food, ha realizzato cinque aperture che hanno segnato di fatto l'ingresso nel nostro Paese. Al momento l'insegna è presente in due regioni: Lombardia e Piemonte. Continua il piano di espansione con nuove strutture già programmate. Action annuncia, infatti, l’inaugurazione di due punti di vendita a Cambiago e Voghera con un team di 20 addetti per ogni store. , che si aggiungono ai circa 120 dipendenti in Italia. Il piano di sviluppo di Action in Italia continua nel 2022 con negozi realizzati nell'area settentrionale del Paese.

“Siamo orgogliosi di continuare la nostra crescita in Italia. Siamo solo all’inizio del nostro viaggio in questo mercato -commenta Monique Groeneveld, general manager start-up countries per Action, attualmente responsabile per l'Italia-. Action si basa su una formula unica, che ha riscosso un grande successo di pubblico. La clientela italiana apprezza l’offerta ampia e diversificata nei nostri negozi, ne parla con amici, familiari, colleghi e condivide notizie e opinioni anche sui social media. Ogni settimana, accogliamo un numero crescente di clienti”.

La formula Action

Il format coniuga prezzi bassi e un vasto assortimento di prodotti tra cui quelli a effetto sorpresa che variano periodicamente. Questa combinazione crea una shopping experience che ha convinto anche la clientela italiana, decretando il successo del brand in Italia, il nono mercato che Action ha scelto di presidiare.

Gli store Action occupano un’area di vendita che va dagli 800 ai 1.000 mq e propongono un assortimento di 6.000 referenze suddivise in 14 categorie: biancheria e articoli per la casa, articoli sportivi, cancelleria e decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, articoli per il giardinaggio e il fai da te, prodotti multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici.