Video Tour: lo store Action di Vanzaghello (Mi)

Action è una nuova insegna discount non food arrivata in Italia ad aprile. Si tratta di un brand di origine olandese specializzata nel non food, già presente in otto Paesi europei, con una rete complessiva di 1.700 negozi e un organico complessivo di 50.000 impiegati.

I primi store sono stati aperti a Vanzaghello (Mi) e a Torino e oggi può contare su una rete di 7 punti di vendita in Lombardia e Piemonte.

L’obiettivo è potenziare la propria presenza sviluppandosi nel nord ovest con negozi stand alone di dimensione compresa tra gli 800 e i 1.000 mq in grado di proporre un assortimento di circa 6.000 item, suddivise in 14 categorie merceologiche tra mdd Action e brand esclusivi (ancora con etichette in lingua straniera in attesa di raggiungere volumi più importanti) proposti in formati famiglia, per sottolineare meglio il concetto di convenienza.

In linea con la mission discount, infatti, prezzi sono mediamente sotto i 2 euro, cui si aggiungono alcune offerte, poste all’ingresso del negozio, che propongono a meno di 1 euro per circa 1.500 referenze delle 6.000 totali.