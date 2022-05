Adattarsi rapidamente al cambiamento è da sempre garanzia di successo

Le esigenze dei consumatori sono in continuo cambiamento e Plastimark offre le soluzioni per poterle soddisfare

I trend degli ultimi anni, complici l’innovazione tecnologica e i tempi sempre più concitati del vivere quotidiano, hanno condizionato il mercato che vede un aumento considerevole dei negozi di prossimità, in grado di dare una risposta alle nuove esigenze di consumo rapido.

Molte grandi insegne del Retail si sono trasformate, ramificando la loro presenza sul territorio, con brand dedicati esclusivamente alla vendita espressa. Per questo, le aziende che ne hanno avuto la forza, hanno adeguato i loro format modificando i loro assortimenti e riducendo gli spazi vendita.

Plastimark, grazie alle analisi di mercato e da sempre vicina alle esigenze dei Retailer, ha infatti sviluppato un numero crescente di soluzioni e prodotti (carrelli e cestini spesa) dedicati a superfici medio piccole, senza dimenticare di mantenere alta l’attenzione e l’innovazione anche sul resto del range di prodotti.

Questa attenzione all’intera gamma si è dimostrata la strategia vincente; gli anni della pandemia hanno infatti portato ad una leggera inversione di marcia perché, se è vero che la frequenza delle visite dei supermercati e ipermercati è diminuita, è aumentato però il valore dello scontrino medio e ciò significa che i clienti sono tornati ad acquistare meno spesso ma più quantità.

Una tendenza d’acquisto degli ultimi due anni, per via degli eventi globali, è stato l’aumento dello stocking, con una preferenza per il preconfezionato, il che ha portato i clienti ad un utilizzo maggiore di carrelli più capienti.

La linea Hybrid di Plastimark si è quindi confermata come perfetta soluzione per questa tipologia d’acquisto. I carrelli spesa con struttura in metallo e cesto in plastica, sono perfetti per aree medio grandi e adatti a trasportare carichi pesanti con il minimo sforzo, grazie alla loro straordinaria leggerezza e manovrabilità.

La Linea che ha accolto anche un nuovo carrello – Hybrid Maxi – frutto del lavoro attento del reparto di Ricerca e Sviluppo, ha cercato di unire le qualità delle due precedenti versioni, migliorandone le performance. L’attenzione sulla qualità permette oggi all’azienda di contare su una linea completamente certificata TUV.

Per i mercati caratterizzati da carichi pesanti e grandi turnover, Hybrid è in grado di soddisfare in modo ottimale queste specifiche esigenze, coniugando design, alte prestazioni e affidabilità nel tempo.

L’innovazione per Plastimark è sempre fondamentale, per questo si è pensato di predisporre la Linea anche agli accessori più tecnologici come i supporti porta scanner adatti a tutti i modelli più diffusi sul mercato. Questo per rispondere alle esigenze della GDO che sta puntando sempre di più sull’upgrade tecnologico con una competitività sempre maggiore a livello digitale.

La totale personalizzazione del logo, permette inoltre la possibilità di inserire direttamente sul carrello un QR code che permette di scaricare il volantino delle offerte in formato digitale e altre informazioni destinate al cliente finale.

Nei punti vendita infatti i consumatori, sempre più attenti, si aspettano un’esperienza d’acquisto del tutto sicura, da svolgere in piena autonomia e in modo semplice all’interno di ambienti sempre più evoluti, green e sostenibili in cui il carrello spesa è protagonista e veicolo di comunicazione.

Plastimark è fiera di poter mettere la propria esperienza al servizio dei Retailers, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento nel settore dell’arredo.

