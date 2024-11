ADI Index 2024: The Unit di Epta si classifica tra i prodotti iconici del design italiano

The Unit di Epta, vetrina refrigerata eco-sostenibile, è stata inclusa nell’ADI Index 2024 per l’eccellenza in design, sostenibilità e innovazione. Riconosciuta dall'ADI per l'originalità e il basso impatto ambientale

L’Osservatorio permanente dell’ADI – Associazione per il Disegno Industriale - ha ufficialmente inserito The Unit di Epta nell’ADI Index 2024, la selezione annuale dei progetti che si sono maggiormente distinti per originalità, sostenibilità, innovazione funzionale e tipologica, per le metodologie di progettazione del design utilizzate, i materiali impiegati e la sintesi formale raggiunta.

La vetrina refrigerata eco-sostenibile di Epta si è infatti dimostrata in grado di superare i rigidi criteri di valutazione elaborati in molti anni di esperienza sul campo, grazie alle sue caratteristiche a basso impatto ambientale.

Protagonista durante la cerimonia di inaugurazione della mostra dedicata ai prodotti selezionati, accessibili al pubblico in una prima tappa presso il Museo del Design di Milano a partire dal 30 ottobre e a Roma, all’interno dello Spazio WeGil, dal 25 novembre, il modello si candida inoltre automaticamente al Premio per l’Innovazione ADI Design Index e alla prossima edizione del Compasso d’Oro, uno dei più ambiti e autorevoli premi del design a livello mondiale.

UN PROGETTO RIVOLUZIONARIO: THE UNIT E’ LA REFRIGERAZIONE DEL FUTURO

The Unit è il risultato di un progetto rivoluzionario, intrapreso da Epta con l’obiettivo di anticipare il paradigma di refrigerazione del futuro in termini normativi e tecnologici e interpretare le principali esigenze di sostenibilità ed efficienza operativa dell’intero comparto.

Concepita secondo i principi dell’economia circolare, la vetrina, modulare nei suoi componenti, è realizzata con vetro, PLA, ovvero una bioplastica derivata da risorse rinnovabili, lamiera e sughero, in virtù delle sue eccellenti proprietà isolanti. Inoltre, l’adesione alla strategia di progettazione Design for Disassembly prevede una semplificazione delle operazioni di smontaggio e montaggio della soluzione, a vantaggio di una sua più rapida manutenzione, di un prolungamento della sua vita utile e di una vera riciclabilità finale.

Questo nuovo traguardo riconferma il ruolo centrale del design nella progettazione dei modelli più innovativi e sostenibili prodotti da Epta, volti a conferire funzionalità e valore sociale alle tecnologie e ai nuovi materiali distribuiti sul mercato.