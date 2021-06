Aeg genera freschezza su misura con TwinTech

Aeg per un nuovo frigocongelatore. L'eldom a libera installazione RCB736D5MB è un valido strumento per mantenere gli alimenti freschi e gustosi più a lungo, preservandone le proprietà nutritive ed evitando inutili sprechi. Alto 201 cm e contraddistinto da un'elegante finitura nera in acciaio inox, linee pulite e volumi definiti, questo apparecchio si inserisce armoniosamente in cucine di stile moderno e in ambienti più classici.

Il display digitale con dual control, posizionato sul fronte della porta principale, consente di monitorare e regolare le impostazioni interne, selezionando tra le diverse modalità di raffreddamento e congelamento a disposizione. Con un’apertura di 90° resa possibile dal design completamente flat, la porta del vano frigorifero rivela un interno realizzato in acciaio inox, materiale che facilita il veloce recupero della temperatura ogni volta che la porta dell’elettrodomestico è aperta, mantenendola stabile. La funzione Cooling 360° genera inoltre una circolazione avanzata dell'aria interna, permettendole di raggiungere ogni angolo del vano.

Suddivisione degli spazi

I quattro ripiani in vetro infrangibile e i due cassetti sono studiati appositamente per una conservazione su misura dei diversi cibi: così l’area ExtraChill è ideale per preservare la consistenza e il sapore di salumi e formaggi, mentre lo spazio ExtraZone mantiene frutta e verdura integra e saporita. Il sistema per personalizzare la controporta (CustomFlex) contribuisce a una migliore organizzazione e alla riduzione degli sprechi anche disponendo la spesa in modo ottimale: la parete attrezzata è infatti fornita di contenitori dalle forme e dimensioni diverse, da agganciare e spostare in base alle proprie preferenze.

Base tecnologica

Anche questo modello è dotato della tecnologia TwinTech (ispirata ai frigoriferi professionali) che, grazie a due sistemi indipendenti di raffreddamento, separa la circolazione dell’aria garantendo condizioni ottimali all’interno di ciascuno scomparto: ogni ambiente mantiene la sua temperatura ideale, mentre aria e umidità sono controllate per evitare spiacevoli commistioni di odori. La tecnologia No Frost, infine, fa sì che gli alimenti in frigorifero non si disidratino ed evita che nel freezer si formino ghiaccio o brina.