Agrocepi: positiva l’esperienza in presenza al Macfrut

Procede il progetto Le Filiere di territori per l’ortofrutta made in Italy, i commenti delle aziende socie allo stand

Bilancio positivo per la partecipazione al Macfrut 2022 la Federazione nazionale agroalimentare (Agrocepi), promotrice del progetto Le Filiere di territori per l’ortofrutta made in Italy, che punta ad aggregare aziende e reti d’imprese del settore per promuovere e valorizzarne le produzioni.

Un tavolo di confronto tra i rappresentanti di un gruppo di aziende ortofrutticole coordinato dal presidente nazionale di Agrocepi, Corrado Martinangelo "Siamo tornati a rafforzare la rete dei contatti in presenza con buyer, fornitori di servizi e aziende dell’ortofrutta. E siamo entrati in contatto con numerose aziende per sviluppare assieme progetti di crescita ed essere più competitivi sui mercati nazionali ed internazionali”.

Le aziende presenti allo stand Agrocepi al Macfrut

Tra le aziende socie anche Ortoromi, azienda che lavora nel comparto di quarta gamma “Siamo stati a Macfrut, come da tradizione -ricorda Nicolò Bui, key account manager di Ortoromi Società Cooperativa Agricola– per presentare prodotti e novità, come le nuovissime Pausa Pranzo, insalatone complete di arricchitori e kit condimento. Abbiamo ricevuto la visita di molti buyer della gdo e avviato nuovi contatti per sviluppi futuri del nostro business”.

“La nostra cooperativa è giovane, è stata creata nel 2021 per commercializzare prodotto orticoli campani -spiega Nicola Laezza, presidente di Natura Sana Società Cooperativa Agricola-. La referenza più rappresentata è quella dell’asparago campano e abbiamo l’obiettivo di arrivare ad ottenere l’Igp per dare maggiore valore aggiunto al prodotto. La nostra realtà associa produttori che lavorano nel rispetto più rigoroso del disciplinare di produzione integrata e stiamo cercando di prendere parte a un progetto del bando che finanzia i contratti di filiera”.

Ria (Rete Innovazione Agricola) associa una rete di 25 imprese agricole ed è capofila di due progetti di filiera, nel campo dell’olivicoltura e mandorlicoltura. “Siamo riusciti ad avviare altre ipotesi di aggregazione e a valutare nuovi progetti di filiera” fa sapere Maurizio Tagliazucchi, rappresentante di Ria.

Bilancio positivo per la Op Rheaura grazie anche al paniere diversificato di prodotti ortofrutticoli (cipolle, agrumi, peperoni, angurie e fragole). Michele Ruggiero, vicepresidente dell’Op, è anche titolare dell’omonima azienda agricola di Amantea (Cs), produttrice della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp su circa 100 ettari di superficie.