Al Gruppo Prada la certificazione Leed per 80 store

Un obiettivo raggiunto e altri da raggiungere nel breve periodo. Il Gruppo Prada, in collaborazione con FGB studio, ha ottenuto la certificazione Leed v4.1 Operations and Maintenance per 80 negozi in tutto il mondo, presentati in un’unica richiesta.

Per il 2024, la società mira a conseguire la certificazione Leed (O+M) per un totale di circa 300 negozi. Nello specifico, la certificazione (Leadership in energy and environmental design), sviluppata da U.S. Green Building Council, è il sistema di valutazione più diffuso al mondo e certifica gli edifici secondo criteri di sostenibilità.

Le certificazioni concesse agil 80 punti di vendita del Gruppo Prada si sono avvalse della piattaforma tecnologica Arc, la quale aiuta a tracciare, gestire e migliorare il rendimento di edifici e spazi esistenti.

Cinque le aree prese in esame:

energia

acqua

rifiuti

trasporti

benessere delle persone.

Per arrivare all'analisi degli store, infatti, è stato utilizzato un monitor di FGB studio collegato con Arc che ha valutato tutti gli elementi.

Le dichiarazioni

“Questo traguardo sottolinea quanto il piano di certificazioni Leed che abbiamo intrapreso sia per noi una scelta di primaria importanza. Desidero ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile questo primo risultato -dichiara Lorenzo Bertelli, head of corporate social responsibility del Gruppo Prada-. Continueremo a investire nello sviluppo sostenibile della rete retail, cuore della nostra strategia distributiva”.

“Ottenere le certificazioni Leed mediante Arc significa qualcosa di più che una semplice implementazione di pratiche sostenibili: rappresenta un impegno verso il nostro pianeta e le generazioni future” aggiunge Kay Killmann, head of green business certification Inc. (GBCI) per l’Europa.

“La portata di progetti come questi è al centro di ciò che facciamo come FGB studio e siamo lieti di proseguire il nostro percorso sostenibile insieme al Gruppo Prada” conclude Francesca Galati Bolognesi, fondatrice e Ceo di FGB studio.