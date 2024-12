Al top, sia per il prodotto che per il servizio

Il "rosa" che fa sempre bene: packaging totalmente riciclabile; le eccedenze vengono donate alle comunità locali in difficoltà in modo tracciato e certificato grazie alla blockchain

Cosa chiede il mercato oggi? Prodotto e servizio insieme, un binomio che deve condurre il consumatore alla piena soddisfazione. Nel caso del mondo-carne, per esempio, questo significa gusto, facilità e velocità di preparazione.

Eat Pink, nel suo percorso di valorizzazione della carne rosa all’interno di uno stile di vita sano e dinamico, è andata ben oltre, approfondendo le sollecitazioni del mercato. Se in media le persone hanno meno tempo rispetto al passato, vogliono cucinare in fretta e avere poi nel piatto cibo sfizioso e gustoso, occorre dare loro prodotti pensati allo scopo, innovativi e ad alto contenuto di servizio. Queste caratteristiche sono espresse dalle due linee che Eat Pink porta nel banco frigo della gdo, i “Già cotti” e “Il Barbecue Quello Tenero”, la prima in modo più spinto, la seconda in modo più soft.

I “Già cotti” - filetto di lonza al bacon, filetto di lonza alle erbe, costine sale e pepe e paprica e rosmarino, pulled pork sfilacciato e da sfilacciare - sono cotti sottovuoto a bassa temperatura e riattivabili in qualche minuto, anche al microonde, per avere un piatto gustoso, sano e veloce senza rinunciare al gusto.

“Il Barbecue Quello tenero”, invece, sono prodotti freschi particolarmente teneri, già marinati e pronti per essere grigliati o cotti in padella, al forno o sulla bistecchiera a seconda della referenza. Fanno parte di questa linea il bacon gusto BBQ, le costine alla paprica, neutre e al rosmarino, la tagliata di lonza al rosmarino e alla paprica e quella di coppa al rosmarino e alla paprica. Essendo già marinati non prevedono l’uso di ulteriori condimenti o spezie varie: è sufficiente aprire la confezione e dedicarsi alla veloce cottura.

