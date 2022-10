Aldi al fianco di Airc per sostenere la ricerca

Per la quinta edizione si rinnova la partnership tra Aldi e Airc. Negli store della rete in vendita prodotti che andranno a sostenere la ricerca

Si rinnova la collaborazione tra Aldi e l'Airc avviata cinque anni fa. L'insegna continua a supportare la ricerca contro il cancro con un'attività nei punti di vendita prevista fino al 30 ottobre in occasione della campagna Nastro Rosa prevista nel mese di ottobre e volta a sensibilizzare le persone sulle tematiche legate al tumore al seno. Negli store della rete, infatti, per ogni prodotto venduto, aderente all’iniziativa, Aldi donerà parte del ricavato ad Airc. Per ogni acquisto di melagrane, mele, uva bianca senza semi contrassegnati dal bollino Airc e di Farro riconoscibile dalla confezione rosa, Aldi donerà un contributo di 0,21 euro.

“Come azienda, sin dal nostro ingresso in Italia nel 2018, partecipiamo attivamente a tutte quelle iniziative che aiutano ad informare e sensibilizzare il consumatore sull’importanza della prevenzione, che passa anche da un’alimentazione equilibrata e da uno stile di vita sano -dichiara Michael Gscheidlinger, country managing director Aldi Italia-. Per questa ragione siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con AIRC per il quinto anno consecutivo in occasione della campagna Nastro Rosa. La prevenzione e la ricerca sono strumenti fondamentali nella lotta contro i tumori”.