Aldi celebra la Giornata del commercio equo solidale

Si consolida la collaborazione tra Aldi e Fairtrade con l'intento comune di promuovere e supportare il commercio equo e solidale

L'insegna conferma la propria collaborazione con Fairtrade e celebra la Giornata Mondiale del commercio equo solidale in programma oggi 11 maggio. Per questo motivo Aldi, parte del Gruppo Aldi Sud, propone nei propri punti di vendita italiani una selezione di prodotti sostenibili certificati Fairtrade al Prezzo Aldi puntando sulla convenienza. Tra le referenze in assortimento in questa occasione ci sono le tavolette di cioccolato fondente 100 g Choco Origin della marca Moser Roth, lo Zucchero grezzo di canna 500 g della linea Happy Harvest e le Banane bio 700 g.

Con iniziative di questo tipo, Aldi intende promuovere e supportare il commercio equo e solidale così come modelli di produzione e di consumo etici e sostenibili e il rispetto dei diritti umani attraverso rigorose politiche d’acquisto. La collaborazione già collaudata con Fairtrade, che rientra nella strategia di responsabilità d’impresa Oggi per domani, ha l’obiettivo di migliorare le condizioni dei produttori agricoli dei Paesi in via di sviluppo. E, per raggiungere questo obiettivo, Aldi adotta pratiche di acquisto sostenibili e collabora con diverse organizzazioni, inclusi fornitori, produttori e Ong, per promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro.