Aldi apre Shop&Go, il suo primo negozio checkout-free in Uk

A Londra Aldi apre al pubblico il primo negozio autonomo in cui si viene riconosciuti dall'app e non si deve fare la scansione degli articoli acquistati

Dopo un periodo di test riservato ai dipendenti Aldi, ha aperto al pubblico il primo Aldi Shop&Go, il negozio checkout-free che si trova a Greenwich High Street a Londra, una piazza in cui stanno sorgendo diversi store autonomi, primi fra tutti gli Amazon Fresh basati sulla tecnologia Just Walk Out, arrivati a quota 15.

L'esperienza della spesa è completamente automatizzata: il cliente viene riconosciuto all'entrata dall'app Aldi Shop&Go, acquista i prodotti senza necessità di effettuare la scansione delle etichette e all'uscita del negozio il sistema provve ad addebitare la spesa secondo il metodo di pagamento selezionato nell'app.

L'infrastruttura tecnologica che permette questo processo è sviluppata da Aifi, provider che già collabora con Carrefour ed altri retailer, ed è basata su un sistema di telecamere in grado di registrare i prodotti prelevati dallo scaffale, con tecniche di computer vision. Telecamere che con il riconoscimento facciale possono anche abilitare o meno all'acquisto di prodotti riservati ad una particolare fascia di età, per esempio gli acolici.