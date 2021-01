Aldi conquista il traguardo dei 100 store in Italia

Prosegue l'espansione nel nostro Paese dell'insegna Aldi (Gruppo Aldi Süd) che consolida la rete italiana con una media di tre aperture al mese raggiungendo quota 100 con strutture dislocate in sei regioni, ossia Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

“Rispettiamo puntualmente i programmi e gli impegni per portare avanti uno sviluppo armonico nei territori dove siamo presenti. L’Italia è un mercato prioritario dove continueremo ad investire con costanza” commenta Michael Gscheidlinger, country managing director Italia di Aldi.

La proposta di Aldi

Sostenibilità, assortimento discount per l'80% made in Italy per una proposta di eccellenze italiane al giusto prezzo sono i valori su cui Aldi fonda la sua proposta in Italia. I format già consolidati, sviluppati su superfici di 1.000 e 1.500 mq, standard home o inseriti in contesti commerciali con un'alta densità di traffico, sono stati recentemente affiancati dal format urban realizzato in edifici già esistenti in contesti urbani e con una metratura di almeno 600 mq come nel caso dei due punti di vendita inaugurati ad agosto 2020 a Milano.

I punti di vendita sono dotati di pannelli fotovoltaici per una superficie complessiva di oltre 24mila mq, l’equivalente di 3,5 campi da calcio, e dispongono di 65 colonnine di ricarica per mezzi elettrici.