Il debutto a Milano di Aldi

L’insegna arriva nel capoluogo lombardo. Aldi (parte del Gruppo Aldi Süd) realizza a Milano due strutture situate in via Luigi Galvani 12, in zona Stazione Centrale, e in via Carlo Troya 6, in zona Giambellino, rispettivamente di 500 e 650 mq. Entrambi gli store sono collocati in posizioni strategiche e facilmente raggiungibili.

Michael Gscheidlinger, country managing director Italia, spiega: “Continua la nostra crescita e arriviamo a Milano consapevoli del contesto molto competitivo e forti della nostra offerta discount che sta riscuotendo successo in ogni territorio. Non portiamo solo qualità e freschezza, Aldi opera in modo responsabile e sostenibile dialogando con le comunità locali e la filiera agroalimentare italiana, patrimonio così ricco di gusto e tradizione”.

All’interno degli store, sono stati predisposti spazi per le promozioni settimanali a cui si aggiungono le offerte in sottocosto previste per festeggiare le inaugurazioni. L’assortimento, come da tradizione, comprende 120 referenze tra frutta e verdura, l’85% di linee a marchio proprio e il 75% dei prodotti alimentari da fornitori italiani selezionati.

I negozi impiegano 42 collaboratori per un totale di 584 collaboratori Aldi assunti in Lombardia e dislocati tra i 27 punti di vendita della regione (compresi i nuovi di Milano) e il nuovo polo logistico del Gruppo a Landriano (Pv), inaugurato a maggio 2020.