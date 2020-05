Aldi: entro il 2020 lancerà nuovi format

L'ingresso di Aldi sul territorio italiano risale a due anni fa nel corso dei quali l'insegna ha realizzato una rete vendita formata da 82 strutture distribuite in 6 regioni del Nord Italia: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto. L'interesse per il nostro Paese porterà l'insegna a un'ulteriore espansione e una crescita continua anche nel 2020, nelle regioni in cui è presente. Al termine dello stop dovuto all’emergenza Covid-19, l’espansione futura contempla, infatti, di aprire ulteriori punti di vendita anche nei centri delle città, come ad esempio a Milano dove sarà lanciato un format definito Urban, perché inserito all’interno di un contesto cittadino e dunque facilmente raggiungibile, esteso su una superficie di dimensioni ridotte rispetto al format Standard, solitamente realizzato su aree tra 1.000 e 1.300 mq, e con un assortimento mirato al tipo di utenza e al contesto urbano.

I modelli su cui Aldi concentrerà la sua presenza in Italia saranno dunque 3: insieme ai format Standard e Urban anche il modello Center, inserito in un complesso in cui si trovano anche altre realtà commerciali.