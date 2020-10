Aldi: i prezzi a sostegno delle famiglie

Per rispondere alle esigenze dei consumatori in questo momento di difficoltà sociale ed economica, Aldi intensifica la sua offerta discount.

Altroconsumo ha sottolineato questo impegno evidenziandolo nel report Discount Salvaprezzo in Italia – Tutti i prodotti. Le referenze Aldi sono sottoposte a oltre 11.000 controlli all’anno e la logistica viene articolata in modo da assicurare freschezza sette giorni su sette senza sprechi.

“Crediamo nella sinergia con il Made in Italy e puntiamo a valorizzare la straordinaria filiera agroalimentare nazionale, costruendo partnership commerciali a lungo termine con i nostri fornitori, con lo scopo di mettere sugli scaffali prodotti di elevata qualità alla portata di tutti: oltre 120 referenze tra frutta e verdura, oltre 30 linee esclusive garanzia di prezzi accessibili e il 75% di prodotti in assortimento Made in Italy -afferma Michael Gscheidlinger, country managing director Italia-. Questo è il nostro modo di operare in Italia e nel mondo. Siamo onorati di aver conquistato tanti clienti italiani che vedono in noi una importante opzione di spesa completa ed economica, ora più che mai orientata alla convenienza, grazie alla nostra offerta discount”.