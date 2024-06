Aldi promuove l’iniziativa Vivi Consapevole

Nei punti di vendita Aldi si sta svolgendo l'attività Vivi Consapevole con promozioni sui prodotti delle linee pensate per una dieta sana

Tra i driver di Aldi c'è la promozione di una corretta alimentazione. Per questo motivo l'insegna sta promuovendo l'iniziativa Vivi Consapevole con l'obiettivo di fornire input e informazioni su abitudini alimentari corrette sottolineando l'importanza di una dieta sana e di una regolare attività sportiva. Infatti, in tutti i negozi Aldi sono disponibili diversi prodotti anche in promozione, mirati a questi obiettivi.

L'offerta

In assortimento, oltre a frutta e verdura sempre fresche e di qualità, sono presenti linee di prodotti specificamente selezionate: dalle alternative senza glutine o senza lattosio per chi soffre di intolleranze, ai prodotti ad alto contenuto proteico per chi segue una dieta sportiva. Tra le altre, la linea Enjoy Free per un giusto mix di gusto e salute. Ne fanno parte, per esempio, i Frollini senza glutine al miele o al cacao e Tortini di mais e riso senza glutine, ideali per la dieta celiaca, Yogurt magro alla frutta con solo lo 0,1% di grassi, Mozzarelle senza lattosio e Latte UHT parzialmente scremato delattosato, entrambi realizzati con latte 100% italiano.

A questa si aggiunge un'altra gamma, in linea con questa filosofia, come la Happy Harvest che comprende prodotti come il Pacrì proteico della linea Pan del Dì.