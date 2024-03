Aldi torna in tv con un nuovo spot e punta sul prezzo

Lo spot di Aldi enfatizza la convenienza della sua rete. La campagna Con un Prezzo Aldi al dì è firmata da Grey, nuovo partner di agenzia

Online lo spot televisivo di Aldi che torna in tv con la campagna Con un Prezzo Aldi al dì, firmata da Grey, nuovo partner di agenzia. La campagna si concentra sull'esperienza di un cliente che, varcando la soglia di un negozio Aldi per la prima volta, si ritrova in un ambiente vivace e allegro, dove addetti alla vendita e clienti cantano la qualità e la convenienza dei prodotti a marchio Aldi sulle note del famoso jingle aziendale.

Da qui il ritornello Con un Prezzo Aldi al dì dello spot diretto da William9 per enfatizzare valori come qualità, freschezza, italianità e convenienza.

Alla fine dello spot il cliente canterà il ritornello intonato all'interno del discount dagli addetti.

Le dichiarazioni

"Questa nuova campagna sottolinea il nostro impegno costante nel fornire ai nostri clienti prodotti di alta qualità a prezzi convenienti -dichiara Michael Gscheidlinger, country managing director Italia di Aldi-. Siamo entusiasti di condividere il messaggio del Prezzo Aldi e, con questo spot allegro e spensierato, invitiamo i consumatori a vivere l'esperienza d’acquisto nei nostri negozi con leggerezza e serenità."

Marta Di Girolamo, Ceo di Grey, aggiunge: "Il nostro obiettivo a medio termine è consolidare la presenza del brand in un contesto sempre più competitivo, contribuendo con un progetto di comunicazione innovativo."

La pianificazione tv

Lo spot andrà in onda nei formati da 15 e da 30 secondi sui principali network nazionali (Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery), ma è prevista anche la campagna crosscanale che include anche le piattaforme Svod, display, social media, radio, OOH che andranno onair a partire dalla settimana del 25 marzo. La pianificazione è a cura di GroupM Italy.