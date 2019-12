Aldi raggiunge quota 78 punti di vendita in Italia

Continua il celere sviluppo di Aldi in Italia, con focus sull'area settentrionale del Paese. Alle recenti aperture al Nord si aggiunge ora una doppia inaugurazione a a Cles (Trento) e Trecate (Novara).

Con queste nuove aperture, Aldi raggiunge quota 78 punti di vendita in sei regioni del Nord Italia, 7 di questi si trovano in Trentino Alto Adige e 9 in Piemonte. Anche la squadra continua a crescere: in Trentino Alto Adige 96 collaboratori, mentre in Piemonte 125.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 18:00, il negozio di Cles si estende su una superficie di vendita di oltre 700 metri quadrati, è certificato con la classe energetica B e offre un parcheggio di 51 posti auto.

Il negozio di Trecate è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00. Si estende su una superficie di vendita di oltre 1.000 metri quadrati e ospita un parcheggio gratuito di 112 posti auto a disposizione dei clienti. Certificato con la classe energetica A4, il negozio di Trecate è alimentato da un impianto fotovoltaico in grado di erogare una potenza “green” di 47,74 kWp ed è dotato di due colonnine elettriche di ricarica.

Assortimento

120 referenze tra frutta e verdura, 85% di linee a marchio proprio e un assortimento alimentare composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani. Il primo spazio che accoglie i clienti è il reparto ortofrutta, il Banco dei Sapori è dedicato alla gastronomia delle tipicità regionali e dal reparto vino. I prodotti da forno sono nello spazio Pan del Dì con assortimento appena sfornato, mentre per una pausa durante gli acquisti c'è il corner Caffè al Dì. Ampio spazio riservato alle promozioni: due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, Aldi propone un'offerta di articoli sempre nuovi a prezzi scontati.